«فورمولا-1» تبحث زيادة السباقات الآسيوية

شنغهاي (أ ف ب)

يسعى منظمو بطولة العالم لسباقات الفورمولا-1 لإقامة سباقات أكثر على حلبات الطرق في المدن الآسيوية، بحسب ما أفاد أحد مسؤولي البطولة.

ومنذ استحواذها على حقوق البطولة بالكامل مطلع 2017، تبحث مجموعة «ليبرتي ميديا» الإعلامية الأميركية، سبل استقطاب عدد أكبر من المشجعين، بعد تراجع الأعداد مؤخراً، إثر عقود من هيمنة المالك السابق البريطاني بيرني ايكلستون.

ويلقى سباق سنغافورة الذي يقام منذ 2008 على حلبة طريق وتحت الأضواء الكاشفة ليلاً، إقبالا كبيراً من المشجعين. وبحسب مدير العمليات التجارية في البطولة شون براتشز، يسعى المنظمون لإضافة المزيد من هذه السباقات إلى جدول البطولة.

وقال براتشز على هامش زيارة لمدينة شنغهاي الصينية: «نتواصل بشكل بناء مع المدن، وسيكون لدينا سباقات على الطرق أكثر مما شهدنا في تاريخ البطولة».

وأضاف: «سنذهب إلى مدن شهيرة، حيث توجد قاعدة مشجعين عريضة»، معتبراً أن تسابق سيارات الفئة الأولى على خلفية مناطق رئيسة لمدن معروفة «سيمنحنا صوراً ولقطات تلفزيونية مثيرة».

وأشار براتشز إلى أن المشجعين في آسيا يشكلون إحدى أكبر قواعد جمهور «فورمولا-1» عالمياً، وأن المنظمين يركزون على إقامة سباقات إضافية بالقارة.