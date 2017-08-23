السيتي يعود بـ «النقطة العادلة»

لندن (رويترز)

رغم التعادل مع إيفرتون 1 / 1 في مباراة جرت على استاد الاتحاد، إلا أن جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خرج سعيداً بأداء لاعبيه، حيث سجل رحيم سترلينج هدفاً في الدقيقة 82 لينقذ سيتي، الذي طرد منه لاعب، من الخسارة ويمنحه التعادل. وهذا هو الهدف الثاني لروني في نفس عدد المباريات التي خاضها هذا الموسم، ليهز الشباك للمرة 200 على مدار مسيرته في الدوري الممتاز وهو ما جعله ثاني لاعب بعد الآن شيرر المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا الذي يصل لهذا الرقم.

وسجل روني (31 عاماً)، الذي عاد للنادي الذي شهد بدايته مسيرته كلاعب قادماً من مانشستر يونايتد الشهر الماضي، بين قدمي ايدرسون حارس سيتي عقب تبادل رائع للكرة مع دومينيك كالفرت - لوين. ورغم أن إيفرتون قدم عرضاً يتسم بالتصميم والذكاء الخططي، فان التعادل كان مكافأة عادلة لسيتي الذي شن سلسلة من الهجمات خلال الشوط الثاني.

وشكل أصحاب الأرض مصدر التهديد منذ البداية واضطر فيل جاجيلكا مدافع منتخب إنجلترا لإبعاد الكرة برأسه فوق العارضة أكثر من مرة، لينقذ فريقه من عدة هجمات خطرة، حتى تمكن إيفرتون وعلى عكس سير اللقاء من التسجيل عن طريق روني الذي قوبلت كل لمسة من قدمه بصيحات استهجان من قبل الجماهير في الملعب.

وزادت الأمور سوءاً بالنسبة لسيتي قبل نهاية الشوط الأول بطرد الظهير كايل ووكر. ورغم التكتل الدفاعي من جانب إيرتون نجح السيتي من إدراك التعادل بقدم سترلينج.