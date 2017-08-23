السيتي يعود بـ «النقطة العادلة»

لندن (رويترز)
رغم التعادل مع إيفرتون 1 / 1 في مباراة جرت على استاد الاتحاد، إلا أن جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي خرج سعيداً بأداء لاعبيه، حيث سجل رحيم سترلينج هدفاً في الدقيقة 82 لينقذ سيتي، الذي طرد منه لاعب، من الخسارة ويمنحه التعادل. وهذا هو الهدف الثاني لروني في نفس عدد المباريات التي خاضها هذا الموسم، ليهز الشباك للمرة 200 على مدار مسيرته في الدوري الممتاز وهو ما جعله ثاني لاعب بعد الآن شيرر المهاجم السابق لمنتخب إنجلترا الذي يصل لهذا الرقم.
وسجل روني (31 عاماً)، الذي عاد للنادي الذي شهد بدايته مسيرته كلاعب قادماً من مانشستر يونايتد الشهر الماضي، بين قدمي ايدرسون حارس سيتي عقب تبادل رائع للكرة مع دومينيك كالفرت - لوين. ورغم أن إيفرتون قدم عرضاً يتسم بالتصميم والذكاء الخططي، فان التعادل كان مكافأة عادلة لسيتي الذي شن سلسلة من الهجمات خلال الشوط الثاني.
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وزادت الأمور سوءاً بالنسبة لسيتي قبل نهاية الشوط الأول بطرد الظهير كايل ووكر. ورغم التكتل الدفاعي من جانب إيرتون نجح السيتي من إدراك التعادل بقدم سترلينج.