بارتيز: دفاع 98 الأقوى في تاريخ فرنسا

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
عند الحديث عن كرة القدم الفرنسية التي أنجبت العديد من اللاعبين الأفذاذ، مثل فونتين وإريك كانتونا، وميشيل بلاتيني، وزين الدين زيدان وغيرهم، يبزغ اسم فابيان بارتيز، الحارس الأصلع الشهير الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات التي حافظ خلالها على نظافة شباكه بنهائيات كأس العالم، وعددها 10 مباريات، توزعت على ثلاث مونديالات فرنسا 98، كوريا الجنوبية واليابان 2002 وألمانيا 2006.
ولمع نجم بارتيز في مونديال فرنسا الذي استضافته بلاده في عام 1998، وحينها نال فرصة اللعب أساسياً للمرة الأولى في استحقاق عالمي، رغم المستويات الفنية الكبيرة التي كان يقدمها على الصعيد المحلي ومع ناديي مارسيليا وموناكو إذ كان بارتيز حينها يقبع في الظل خلف الحارس المخضرم بيرنار لاما.
|
وعن إنجازه «10 مباريات مونديالية بلا أهداف» يقول بارتيز: «عند الحديث عن مثل هذه الأرقام عادة ما نشيد بحارس المرمى، لكني أضع في المقام الأول الفريق الذي لم يستقبل أي هدف. ونفس الأمر ينطبق على المهاجم الذي يحرز الأهداف، لأن وراء ذلك عمل فريق بأكمله. وهذا شيء أحب التذكير به دائماً».
|
وعادة ما يرتبط مشوار نجم ما بلقطة شهيرة تعيش في ذاكرة المتابعين ولقطة بارتيز الأشهر تتمثل في حادثة التصادم مع المهاجم البرازيلي المخضرم رونالدو في نهائي مونديال 1998 عندما كان الأخير يندفع وراء كرة باتجاه المرمى، لكن بارتيز تقدم ببسالة ليطيحها بعيداً مما كلفه الاصطدام برونالدو بطريقة «أكروباتية» سعى من خلالها إلى عدم إيذاء المهاجم البرازيلي الذي سرعان ما أكمل المباراة بعد ذلك.
ويقول بارتيز البالغ من العمر الآن «46 عاماً» عن هذا الاصطدام: «تمر اللقطة في ثانية، سواء في الاتجاه الصحيح أو المعاكس. لو لم أخرج، كان سيصل وحده في مواجهتي، ولو تأخرت في الخروج لكنت قد ارتكبت خطأً فادحاً. أنا أحترم رونالدو كثيراً، وفعلت كل ما يلزم كي لا أصيبه بالأذى».