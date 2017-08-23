مصطفى الديب (أبوظبي)

تشهد اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية المقررة في أبوظبي 3 وحتى 9 سبتمبر المقبل، مجموعة من الأحداث المهمة على رأسها انتخاب مجلس جديد للجنة، فضلاً عن عقد المؤتمر الدولي للمعاقين بمشاركة 600 شخصية رياضية عالمية.

ويمثل الإمارات في هذا الحدث الكبير محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد المعاقين الذي ينافس على مقعد عضوية مجلس إدارة اللجنة الدولية، ويأتي ترشح الهاملي في إطار السعي الدائم من الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص لخدمة أصحاب الهمم.

وتعد أبوظبي واحدة من أهم المدن التي تستضيف فعاليات أصحاب الهمم على الدوام، كما أنها تعد إحدى أهم العواصم دعماً لهذه الفئة.

وأعد الهاملي العدة لخوض الانتخابات بشكل قوي من خلال برنامج مميز، تم وضعه بناء على الخبرات المتراكمة في هذا المجال لكونه أحد أهم عناصر اللجنة الدولية الفاعلة خلال السنوات الماضية.