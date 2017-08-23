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يعتمد على الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية

4 محاور في برنامج الهاملي لـ«عمومية البارالمبية الدولية»
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تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

تشهد اجتماعات اللجنة البارالمبية الدولية المقررة في أبوظبي 3 وحتى 9 سبتمبر المقبل، مجموعة من الأحداث المهمة على رأسها انتخاب مجلس جديد للجنة، فضلاً عن عقد المؤتمر الدولي للمعاقين بمشاركة 600 شخصية رياضية عالمية.

ويمثل الإمارات في هذا الحدث الكبير محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد المعاقين الذي ينافس على مقعد عضوية مجلس إدارة اللجنة الدولية، ويأتي ترشح الهاملي في إطار السعي الدائم من الإمارات بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص لخدمة أصحاب الهمم.

وتعد أبوظبي واحدة من أهم المدن التي تستضيف فعاليات أصحاب الهمم على الدوام، كما أنها تعد إحدى أهم العواصم دعماً لهذه الفئة.

وأعد الهاملي العدة لخوض الانتخابات بشكل قوي من خلال برنامج مميز، تم وضعه بناء على الخبرات المتراكمة في هذا المجال لكونه أحد أهم عناصر اللجنة الدولية الفاعلة خلال السنوات الماضية.

وعرض الهاملي خلال برنامجه الانتخابي الذي يشتمل على 4 محاور رئيسة تضمنت الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية إبان وجوده في مجلس إدارة اللجنة البارلمبية الدولية، وجاء الدعم الإماراتي لأصحاب الهمم على مستوى العالم أحد أهم الإنجازات التي تحققت، وكان الهاملي أحد الأضلاع المهمة في هذه المعادلة، إضافة إلى الإعلان عن استضافة الإمارات لمقر اللجنة البارالمبية الآسيوية في عام 2015 وهو أحد أهم الإنجازات التي كان الهاملي شريكاً فيها وحققت طفرة على صعيد منافسات أصحاب الهمم في القارة الصفراء. ... المزيد
     
 

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