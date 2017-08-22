عماد النمر (الشارقة)

رفعت لجنة المنتخبات باتحاد الدراجات توصيات مهمة لمجلس الإدارة لتعزير مسار اللعبة، حيث أوصت بمخاطبة الاتحاد العربي لإضافة سباقات خاصة لفئة 23 سنة في البطولات العربية سواء للطريق أو المضمار، وذلك بعد استحداث منتخب لفئة 23 سنة، كما أوصت أيضاً بمخاطبة اللجنة التنظيمية لإضافة سباقات الكيرين والكراتش والأومنيوم لسباقات البطولات الخليجية للمضمار لتطوير أداء الدراجين في دول المجلس وتعويدهم للمنافسة في سباقات المضمار التي تقام في البطولات العربية والقارية.

وأوصت اللجنة مجلس الإدارة مخاطبة اللجنة التنظيمية لإدراج بطولة خاصة للإناث في المضمار بعد وصول لاعبات دول مجلس التعاون لمرحلة متقدمة ومستويات عالية وضرورة زيادة قاعدة الممارسات لرياضة الدراجات في دول الخليج، ومخاطبة الاتحاد العربي لتعديل أعمار اللاعبات المشاركات في سباقات الفردي العام من تحت 19 سنة إلى تحت 18 سنة لتقديم جيل جديد من اللاعبات الصغيرات ومنحهن الفرصة للظهور والتألق.

وبحثت اللجنة ترتيبات المشاركات القارية والعربية والخليجية المقبلة للمنتخبات، والتي تتضمن بطولة آسيا داخل الصالات للكبار التي ستقام في تركمانستان من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل والبطولة العربية للطريق في مصر والبطولة العربية للمضمار في الإمارات وبطولة كأس آسيا بالهند والبطولة الآسيوية بتايلاند وطوافي الشارقة والخليج وبطولات التعاون للطريق والمضمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد برئاسة عبد الناصر عمران الشامسي، الذي أكد أهمية الاستعداد المناسب للمنتخبات في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تحققت وإضافة إنجازات جديدة تؤكد تطور دراجات الإمارات وأنها تسير في طريقها الصحيح.