«الطائرة» يعتمد درع التفوق العام في الموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

حدد اتحاد الكرة الطائرة السبت المقبل لإجراء قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري العام للرجال واعتمد نظام درع التفوق العام للموسم الجديد تمهيداً لتعميمه على الأندية، ووافق المجلس على إعفاء النادي الحائز على درع التفوق في موسم 2017 - 2018 من رسوم المشاركة في مسابقات موسم 2018 - 2019، كما أكد المجلس على مشاركة اللاعب الأجنبي في مسابقة دوري الرجال في الموسم الجديد.

وتم تشكيل لجنة لتقييم اللاعبين وترشيحهم لجائزة التميز الرياضي برئاسة الدكتور أحمد المطوع الأمين العام رئيس لجنة الأحداث الرياضية وتضم مدربي ومساعدي مدربي منتخبات الرجال والشباب والناشئين وبعض الحكام الدوليين وكلف المجلس اللجنة بوضع معايير اختيار اللاعبين لمنحهم الجوائز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأول برئاسة يوسف محمود الملا رئيس الاتحاد حيث اعتماد مشاركة فرق المؤسسات والهيئات والجامعات العاملة في الدولة مع الأندية في دوري السيدات للموسم الجديد مع احتساب نقاط الفوز والخسارة لفرق الهيئات والمؤسسات عند تحديد الترتيب النهائي للمسابقة والسماح لكل نادٍ بقيد لاعبة أجنبية واحدة، وذلك بموجب شهادة انتقال دولية صادرة عن الاتحاد الدولي بالإضافة إلى قيد لاعبتين مقيمتين على أن تحمل اللاعبة إقامة سارية وصادرة في أو قبل الأول من أكتوبر 2015، ويحق لكل ناد مشاركة لاعبتين أجنبيتين معاً، وتقرر أن إقامة جميع المباريات بالنظام المفتوح وعدم حظر أي فئة من حضور المباريات.

وأعد المجلس تشكيل لجان الاتحاد، حيث يرأس لجنة الأحداث الرياضية الدكتور أحمد المطوع وتضم مبارك حارب زويد نائباً لرئيس اللجنة وعضوية الشيخة شمسة آل مكتوم وعلي درويش الفلاسي ومحمد عبد الله الخوري.