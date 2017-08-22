«الفجيرة» يهزم «إس فيتويلو» بسداسية

دبي(الاتحاد)

فاز الفجيرة 6 - صفر، على فريق إس فيتويلو، وذلك في في ثانية مبارياته الودية في معسكره الهولندي. افتتح فهد سبيل التسجيل في الدقيقة 20، وأضاف ربيع علي الهدف الثاني في الدقيقة 35. وفي الشوط الثاني، أضاف ربيع علي الهدف الثالث في الدقيقة 49، ثم أحمد موسى الهدف الرابع بعدها بدقائق، وتشهد الدقائق الخمس عشر الأخيرة نجاح الفجيرة في تسجيل هدفين سريعين عن طريق مايد راشد، ومحمد خلفان. دفع دييجو مارادونا مدرب الفجيرة بتشكيلة ضمت كلاً من، سعيد صادق، حسن أمين، هلال سعيد، مبارك حسن، فهد سبيل، سعيد راشد، سعيد حريق، حميد سالمين، عمر كوسوكو، برافو، ربيع علي.