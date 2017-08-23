زوران: العين قادر على العودة ببطاقة التأهل

العين (الاتحاد)

رغم التعادل السلبي بين العين والهلال السعودي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا باستاد هزاع بن زايد، لكن يظل الأمل كبيراً في لقاء الإياب يوم 11 سبتمبر المقبل في الرياض، حيث يمتلك الفريق العيناوي الكثير من المقومات التي تجعله قادراً على تخطي عقبة الهلال، ولعل تصريحات الروماني زوران ماميتش مدرب الفريق أيضاً تبعث على التفاؤل حيث قال في المؤتمر الصحفي إن تأهل العين سيكون من الرياض.

وظهرت ملامح الرضا على زوران من أداء لاعبي العين حيث قال: «المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، وفريقي قدم أداءً جيداً، الطقس الحار كان له تأثيره على أداء الفريقين».

وأضاف: «النتيجة ليست سيئة، وهى نتيجة عادلة تماماً، حيث سنحت لكل فريق فرصتان، وكان لحارسي المرمى الدور الأبرز في عدم هز الشباك، واستطاع الحارس السعودي التصدي لكرتين، غاية الخطورة لكل من عمر عبدالرحمن ودوجلاس».

وتابع: «الهلال ظهر بشكل أفضل في الشوط الأول لأننا لم نظهر بالهدوء المطلوب، ولكن في الشوط الثاني كان العين هو الفريق الأفضل على الأرض وصاحب السيطرة والمبادرات الهجومية، حتى لحظة الطرد التي جعلت المباراة تتحول إلى اتجاه آخر».