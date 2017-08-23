مفاوضات التجارة الحرة تتعثر بين سيؤول وواشنطن

سيؤول (أ ف ب)

لم تتوصل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق حول إعادة التفاوض بشان اتفاقية التجارة الحرة التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها «مريعة»، حسب ما أعلن أمس مسؤول كوري جنوبي رفيع المستوى.

وتسعى الإدارة الأميركية في عهد ترامب إلى إعادة النظر في الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأميركي السباق باراك أوباما وهاجمها ترامب على أنها «تقتل الوظائف».

وقال ترامب في قمة جمعته مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في 30 يونيو الماضي «لقد عانت الولايات المتحدة على مدى سنوات من عجز تجاري هائل، سنعمل على تغيير ذلك». في المقابل تصر سيؤول على أن لا صلة بين اتفاقية التجارة الحرة والعجز التجاري الأميركي. وتعد كوريا الجنوبية رابع أكبر قوة اقتصادية في آسيا وسابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

والتقى مسؤولو التجارة في البلدين في سيؤول أمس في اجتماع دعت إليه واشنطن، إلا أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى «أي اتفاق»، حسب ما أعلن وزير التجارة الكوري الجنوبي كيم هيون-تشونغ. وقال كيم «لم نتوصل لاتفاق بشان الطلب الأميركي الأحادي لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة الكورية-الأميركية»، مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء مقبل.

وأضاف كيم «أوضحنا أن العجز التجاري الأميركي هو نتيجة لمجموعة من العوامل على المستويين الجزئي والكلي، وليس نتيجة لاتفاقية التجارة الحرة الكورية-الأميركية».

ويندرج سعي ترامب لإعادة النظر في الاتفاق ضمن جهود أكبر لتقليص العجز التجاري الأميركي مع عدد من الدول بينها كوريا الجنوبية، أحد الحلفاء الرئيسين الأساسيين لواشنطن.

وتقف الولايات المتحدة إلى جانب كوريا الجنوبية في التصدي لتهديدات جارتها الشمالية التي تمتلك السلاح النووي. وزاد العجز في الميزان التجاري الأميركي مع كوريا الجنوبية من 13.2 مليار دولار في 2011 إلى 27.6 مليار دولار في 2016، حسب البيانات الأميركية التي أظهرت أن العجز فاق ضعف ما كان عليه قبل دخول اتفاق التجارة الحرة حيز التنفيذ في 2012.