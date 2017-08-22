«البداد كابيتال» تورد 1.3 مليون متر من القاعات المتنقلة للسعودية

دبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة «البداد كابيتال»، عن تحقيق زيادة ملحوظة في حجم توريداتها من القاعات المتنقلة لحملات الحج لموسم 1438 هـ - 2017 بما يزيد على مليون و300 ألف متر مربع، بنمو 100% على حجمها توريداتها في الموسم الفائت.

وبدأت «البداد كابيتال» في مرحلة مبكرة بتوريد وتركيب تشكيلتها الأحدث من القاعات المتنقلة لخيام حجاج بيت الله الحرام في عرفة، وذلك لصالح مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا.

وترافقت الزيادة النوعية في حجم توريدات «البداد كابيتال» لحملات الحج في عرفة مع تقديم حزمة من المنتجات الجديدة والمطورة من القاعات المتنقلة تتميز بمقاومتها لمختلف الظروف المناخية من حرارة ورياح وأمطار وسواها، وبعدم قابليتها للاشتعال، فضلاً عن كونها مضادة للتمزق بسبب تركيبة النسيج الخاصة بها، ومضادة للأشعة فوق البنفسجية، ولها خاصية الاحتفاظ باللون، وهي سهلة التنظيف والصيانة.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ونائب الرئيس الأول والمدير العام لموانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات عن اعتزازه بتطور مصانع البداد كابيتال وقدرتها على تلبية الاحتياجات السنوية المتزايدة لموسم الحج من خلال تقديم أفضل الخيم المتنقلة التي تصنع خصيصاً لهذا الغرض في مجمع الصناعات الوطنية وتحمل العلامة الوطنية.

ومن جانبه، أكد د. فطين البداد رئيس مجلس إدارة «البداد كابيتال» اعتزازه بأن تسجل الصناعة الإماراتية عبر منتجات البداد الريادة في خدمة مشاريع الحج، باستحواذها على مساحة الكبيرة من الخيام في عرفة، لافتاً إلى مصانع المجموعة في مجمع الصناعات الوطنية بدبي أنجزت خصيصاً لهذا الحدث العظيم هياكل خيام مقاومة لأصعب العوامل الخارجية، وصنعت أغطيتها من خامة السوفت بي في سي التي تعد من أجود الخامات العالمية المقاومة للعوامل الجوية والمناخية بالإضافة لمقاومتها للحريق.