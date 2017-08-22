%92 نسبة التوطين في «اقتصادية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية، في إطار سعيها لزيادة نسبة التوطين في الدائرة التي وصلت إلى 92% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم المواطنين، وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل، وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة.

وحسب بيان أمس، قامت الدائرة باستقطاب الكفاءات الوطنية من خلال تعيين كوادر جديدة بلغت 31 موظفاً جديداً منذ بداية العام الجاري، وذلك استمراراً لنهج الدائرة في السعي لتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين، إيماناً منها بأهمية التطوير بشكل مستمر للوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الخدمات التي تقدمها الدائرة لمتعامليها.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تولي قضية التوطين أهمية بالغة ضمن خطتها الإستراتيجية، وذلك تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في هذا الشأن، حيث تعمل الدائرة على استقطاب الموارد البشرية المواطنة في الوظائف والمجالات كافة، وفق خطة يجري تطويرها بشكل مستمر، مع صقل مهاراتهم من خلال دورات تدريبية متنوعة، وإعدادهم وتأهيلهم لتمكينهم من أداء مهامهم بأعلى المستويات.

وقال السويدي، إن دائرة التنمية الاقتصادية توفر بيئة مثالية لدعم المواطنين، وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل، وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، حيث تقدم الدائرة العديد من البرامج التدريبية، منها البرامج القيادية التي تهدف إلى تطوير مهارات وكفاءات وقدرات القيادات الإدارية في الدائرة، وتشجيع الكوادر العاملة على تنمية مهاراتها.

من جهته، قال عبد الله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة، إن الدائرة ركزت على تطوير وتأهيل الموظفين وتعزيز كفاءتهم وأدائهم من خلال العديد من البرامج الداخلية والخارجية، والتي وصلت إلى 1213 برنامجاً، شملت العديد من البرامج والورش التدريبية، حيث وصلت البرامج الداخلية التي استفاد منها الموظفون إلى 858 برنامجاً، و355 برنامجاً خارجياً.