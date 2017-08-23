11.33 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية مع 4 دول خليجية

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة تجارة السلع غير النفطية لإمارة أبوظبي مع أربع دول خليجية 11.33 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وجاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول في قائمة أكثر دول الخليج العربي تجارة مع أبوظبي.

وطبقاً لما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي، شكلت تجارة الإمارة من السلع غير النفطية مع دول الخليج العربي التي شملها التقرير «السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان والكويت» نحو 15.5% من إجمالي تجارة أبوظبي مع جميع دول العالم، والتي وصلت قيمتها إلى 73 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

وتفصيلاً، تصدرت تجارة أبوظبي مع المملكة العربية السعودية المركز الأول من بين دول الخليج العربي التي شملها التحليل، وبلغت قيمتها بين الطرفين 7 مليارات درهم تشكل ما نسبته نحو 62% من إجمالي تجارة الإمارة مع الدول الأربع.

حلت دولة الكويت بالمرتبة الثانية في تجارة السلع غير النفطية مع إمارة أبوظبي بقيمة بلغت 1.73 مليار درهم، في حين جاءت مملكة البحرين بالمرتبة الثالثة بنحو 1.6 مليار درهم، ثم سلطنة عمان 1.1 مليار درهم، حسب أرقام مركز إحصاء أبوظبي.

وتعكس هذه الأرقام حرص إمارة أبوظبي على تواصل مسيرة التكامل الاقتصادي مع السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت.

يشار إلى أن إجمالي تجارة إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية مع دول العالم والبالغة 73 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 تشكل 43% تقريباً من إجمالي تجارتها المسجلة طيلة عام 2016، والتي وصلت إلى 170 مليار درهم.