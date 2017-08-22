«مواصفات» تسحب مكيف هواء «أفترون 2450» من الأسواق

دبي(الاتحاد)

قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» سحب جهاز مكيف للهواء من طراز «أفترون 2450»، كونه لا يحقق الحد الأدنى من معايير ومتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة.

ويأتي ذلك في وقت تستهدف فيه استراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خفض استهلاك الطاقة من خلال أجهزة التكييف بنحو 70% بحلول عام 2020، عن طريق الالتزام باستخدام أجهزة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وحاصلة على شهادة المطابقة الإماراتية لمكيفات الهواء.

وقررت «مواصفات» تعميم سحب المكيف غير المطابق من خلال التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية المحلية على مستوى كل إمارة، من أجل سحب هذا المنتج من الأسواق بصورة فورية، خصوصاً أن سحب أي منتج من الأسواق، يكون بسبب تشكيل هذا المنتج لخطر ما على الصحة العامة، أو تأثيره السلبي على البيئة، وعلى خطط الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

وبدأت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خطط ترشيد استهلاك الطاقة عن طريق أجهزة تكييف الهواء قبل نحو ثلاثة أعوام، واستحدثت لذلك بطاقة أسمتها بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، لبرامج تشمل المكيفات والغسالات والمجففات والسخانات ومنتجات الإضاءة والثلاجات، ويتم من خلالها تصنيف المنتجات بنظام النجوم، بناء على مستوى استهلاك الطاقة، بحيث يكون المنتج الحاصل على تصنيف خمس نجوم أكثر كفاءة.

وشددت «الهيئة» على أهمية الاشتراطات المتعلقة بكفاءة استهلاك الطاقة في الدولة والانعكاسات الإيجابية المرتبطة به، سواء لمصلحة المستهلك نفسه، أو لتلبية مستهدفات الحكومة، خصوصاً على صعيد الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة.