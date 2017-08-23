8 ملايين مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال يوليو

دبي(الاتحاد)

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى أكثر من 8 ملايين مسافر في شهر يوليو الماضي، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار خلال شهر واحد. وأظهر تقرير صادر عن مطارات دبي ارتفاع أعداد المسافرين في يوليو الفائت إلى 8 ملايين و65 ألفاً و789 مسافراً، بزيادة نسبتها 5.9% مقارنة مع 7 ملايين و616 ألفاً و792 مسافراً في يوليو 2016.

ومع هذا الرقم، يرتفع إجمالي عدد مستخدمي المطار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 51 مليوناً و120 ألفاً و57 مسافراً بزيادة نسبتها 6.2%.

وعلى صعيد الأسواق الأسرع نمواً في يوليو الفائت، جاءت أميركا الجنوبية في المرتبة الأولى بنمو نسبته 59 في المئة، تليها آسيا بنسبة 20 في المئة «خاصة الصين وتايلند» وأفريقيا بنسبة 9.1 في المئة.

واحتفظت الهند بمكانتها على رأس الأسواق الأكثر تعاملاً مع مطار دبي

وبلغ عدد الحركات الجوية عبر مطار دبي الدولي في شهر يوليو الفائت 34 ألفاً و181 حركة بانخفاض نسبته 4.7 في المئة. وعلى صعيد حركة الطائرات بين يناير ويوليو، بلغ إجمالي الحركات 240 ألفاً و179 حركة بانخفاض نسبته 1.5% مقارنة ، بسبب التحول التدريجي الذي تقوم به الناقلات بإحلال الطائرات ذات الجسم العريض بدلاً من الطائرات الصغيرة نسبياً.

وسجل المطار نمواً في حجم الشحن في يوليو ليصل إلى 213.258 ألف طن بزيادة 5% مقارنة مع 203.153 ألف طن سجلت خلال الشهر المناظر من العام الماضي.