8 قتلى بانفجار خلال تجمع في أفغانستان

كابول (أ ف ب)

أعلنت سلطات لوجار مقتل ثمانية قرويين أفغان بانفجار عبوة ناسفة أمس خلال تجمع من اجل السلام في قرية في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق كابول. وتشهد أفغانستان مبادرات من اجل السلام من مسيرات وتجمعات لمدنيين، منذ وقف اطلاق النار الذي طبق خلال عيد الفطر لايام بين قوات الامن الافغانية ومقاتلي حركة طالبان.

وصرح حاكم منطقة شرخ حيث وقع الانفجار أن «لغما زرع بين الحشد» في قرية اسماعيل خيل. وأكد محمد حنيف حنفي أن «ثمانية أشخاص جميعهم من المدنيين قتلوا وجرح أربعة آخرون. هؤلاء كانوا متجمعين من أجل السلام».

وأكد ناطق باسم حاكم ولاية لوجار شمشاد لاراوين الحصيلة بدون أن يضيف أي تفاصيل عن طبيعة الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

ووصلت مجموعة من «السائرون من أجل السلام» في 18 يونيو الى العاصمة الافغانية بعد مسيرة استمرت اربعين يوما قطعوا خلالها 700 كلم من ولاية هلمند في الجنوب ويسيطر مقاتلو طالبان على الجزء الاكبر منها.