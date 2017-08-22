صور.. لا صوت يعلو فوق موج الفيضانات في آسيا !

جنيف (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء في جنيف، أن الفيضانات الموسمية تهدد نحو 24 مليون شخص في النيبال وبنغلادش والهند.

وجاء في حصيلة أعدتها السلطات الهندية الاثنين أن هذه الفيضانات قد حصدت حتى الآن أكثر من 750 قتيلا.

وقال جاغان شاباغان الأمين العام المساعد للبرامج والعمليات في الاتحاد إن «الوضع يزداد سوءا. في النيبال، حيث بدأت المياه تتدفق من جديد، تواجه فرقنا مجموعات خسرت منازلها وهوياتها، كل شيء، وفي بنغلادش والهند، يزداد عدد الأشخاص المتضررين من ساعة إلى أخرى، فيما يرتفع مستوى المياه».