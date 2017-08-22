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24 مليون شخص تهدد حياتهم مياه الأمطار

صور.. لا صوت يعلو فوق موج الفيضانات في آسيا !
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تاريخ النشر: الأربعاء 23 أغسطس 2017

جنيف (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الثلاثاء في جنيف، أن الفيضانات الموسمية تهدد نحو 24 مليون شخص في النيبال وبنغلادش والهند.

وجاء في حصيلة أعدتها السلطات الهندية الاثنين أن هذه الفيضانات قد حصدت حتى الآن أكثر من 750 قتيلا.

وقال جاغان شاباغان الأمين العام المساعد للبرامج والعمليات في الاتحاد إن «الوضع يزداد سوءا. في النيبال، حيث بدأت المياه تتدفق من جديد، تواجه فرقنا مجموعات خسرت منازلها وهوياتها، كل شيء، وفي بنغلادش والهند، يزداد عدد الأشخاص المتضررين من ساعة إلى أخرى، فيما يرتفع مستوى المياه».

وأضاف «هذه أخطر فيضانات في جنوب آسيا منذ بضعة عقود. مجموعات بأكملها مقطوعة عن العالم، والوسيلة الوحيدة لمساعدة هذه القرى هي السفن، وكثيرون لم يعد لديهم ما يقتاتون به». ... المزيد
     
 

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