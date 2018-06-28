«العدل الدولية» تنظر قضية المجال الجوي الأسبوع المقبل

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي أمس أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية قررت رفع ملف قضية نزاع الدول الأربع مع قطر بشأن المجال الجوي، والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل،. لافتاً إلى أن الدول الأربع ستطلب بت المحكمة في اعتراضـها بعدم اختصاص «إيكاو» بنظر النزاع.

وكان مجلس «إيكاو» قد نظر أثناء أعمال دورته الـ 214 في طلبين قدمتهما قطر لتفعيل المادة 84 «تسوية النزاعات» من اتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو 1944» بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول الأربع وكذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق «اتفاق خدمات العبور الدولية» ضد الدول الأربع.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الطيران والخدمات المساندة بغرفة تجارة وصناعة جدة حسين الزهراني، إن محكمة العدل الدولية، التي قررت الدول الأربع رفع ملف قضية المجال الجوي أمامها، تعد الفيصل في جميع القضايا المتعلقة بالقوانين الدولية الخاصة بالنزاعات بين الدول.