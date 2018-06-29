شيوخ قبائل يثمنون مواقف الإمارات لنصرة الشعب اليمني

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن شيوخ القبائل في المحافظات الجنوبية من اليمن الدعم الذي تقدمه قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ونصرتها للشعب اليمني، مؤكدين أهمية ما تقوم به الإمارات من إغاثة الشعب اليمني وعمليات المساعدات التي تجرى حاليا والبرامج التي تنفذ لإعادة تأهيل المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات العامة‏‭، ‬ داعين ‬الله ‬تعالى ‬ان ‬يحفظ ‬دولة ‬الإمارات ‬قيادة ‬وشعبا ‬ويديم ‬عليها ‬نعمة ‬الأمن ‬والأمان ‬ويجعلها ‬ذخرا ‬وسندا ‬دائمين ‬للأمتين ‬العربية ‬والإسلامية.

وأكدوا أن الأخلاق العالية والقيم النبيلة التي حملها أبناء الإمارات برهنت للجميع انهم تخرجوا من مدرسة زايد وانهم ثمرة ذلك الغرس الطيب ونحن في اليمن نحمل لهم كل الحب والتقدير والاعتزاز لما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة خدمة لأشقائهم في اليمن.

جاء ذلك لدى استقبال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، الشيخ عوض بن سالم بن منيف الجابري والشيخ سالم بن محسن بن نهيد النهدي والشيخ أنور بن منصور بن يماني التميمي والشيخ خالد بن محسن بن علي العامري.

ورحب بن حم بالضيوف مؤكداً على مواصلة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجمهورية اليمنية وشعبها وحكومتها الشرعية‏‭، ‬معرباً ‬عن ‬أمله ‬في ‬أن ‬يعم ‬الخير ‬والسلام ‬في ‬اليمن، ‬وأن ‬ينعم ‬شعبه ‬بالأمن ‬والاستقرار ‬ليواصل ‬طريقه ‬نحو ‬البناء ‬والتنمية ‬.