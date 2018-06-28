مينا.. رجل الإنقاذ في كولومبيا!

سامارا (أ ف ب)

بلغ المنتخب الكولومبي الدور ثمن النهائي، بفوزه على نظيره السنغالي 1- صفر مساء أمس في سامارا، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة في مونديال روسيا. وسجل ييري مينا في الدقيقة 74 الهدف الوحيد لكولومبيا التي حققت المطلوب لبلوغ الدور الثاني، وضمنت صدارة المجموعة مستغلة خسارة اليابان أمام بولندا بالنتيجة ذاتها، فيما خرجت السنغال التي كانت تتقاسم الصدارة قبل الجولة الأخيرة مع «الساموراي الأزرق» خالية الوفاض بسبب نقاط اللعب النظيف التي رجحت كفة المنتخب الآسيوي.

وهي المرة الثالثة في ست مشاركات تبلغ كولومبيا الدور ثمن النهائي بعد الأولى عام 1990 في إيطاليا، عندما خرجت على يد الكاميرون 1-2، بعد التمديد، والثانية في النسخة الأخيرة في البرازيل، عندما بلغت ربع النهائي، قبل أن تخرج على يد البرازيل المضيفة 1-2. وكانت كولومبيا في حاجة إلى الفوز لتخطي الدور الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراة اليابان وبولندا، ونجحت في مسعاها رغم خسارتها جهود صانع ألعابها لاعب وسط بارين ميونيخ الألماني وهداف النسخة الأخيرة خاميس رودريجيز بعد 30 دقيقة، بسبب تجدد إصابته في ربلة الساق اليسرى.

والفوز هو الثاني توالياً لكولومبيا التي استهلت البطولة بخسارة مفاجئة أمام اليابان صفر-1، قبل أن تتدارك الموقف في الثانية وتسحق بولندا بثلاثية نزيفة وتضعها خارج البطولة. أما «أسود التيرانجا»، فكانت تحتاج إلى التعادل لتسجيل حضور أفريقي في ثمن النهائي، وبلوغه للمرة الثانية في مشاركتها الثانية «بعد 2002 عندما بلغ ربع النهائي».

وبخسارتها، فشلت «القارة السمراء» في التواجد في ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 1982، عندما عجزت الكاميرون والجزائر عن تخطي الدور الأول.