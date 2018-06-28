للمرة الأولى في تاريخ المونديال.. الحسم بقاعدة اللعب النظيف

جاء تفوق منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بفارق معايير اللعب النظيف، على منتخب السنغال، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد وفارق الأهداف، بعد تعادلهما 2 - 2 في مواجهتهما المباشرة، وهي المرة الأولى في تاريخ المونديال التي يتم الحسم من خلال قاعدة اللعب النظيف التي تتعلق بعدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها كل فريق.

وتنص لائحة البطولة على اللجوء إلى معايير اللعب النظيف لتحديد المنتخب المتأهل في حال تساوي منتخبين في رصيد النقاط وفارق الأهداف والتعادل في المواجهة المباشرة، وحصل منتخب اليابان على أربع بطاقات صفراء، فيما نالت السنغال ست بطاقات.