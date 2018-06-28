جرانكفيست.. أنت القلب الكبير!

ستوكهولم/‏‏إيكاترينبرج (د ب أ)

برغم وجود العديد من الآراء التي تدعي أن المنتخب السويدي، فقد الكثير من قوته بغياب زلاتان إبراهيموفيتش، يبقى المنتخب السويدي يشعر أنه مازال قوياً من دونه، بعدما تأهل إلى دور الـ 16، حيث يواجه المنتخب السويسري في سان بطرسبرج. ربما كانوا يتوقعون حدوث تراجع للفريق بعد زلاتان, عقب الفشل في التأهل لنسختين من كأس العالم، وبعد أدائهم السيئ في 2006 في ظل وجود زلاتان معهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم يتصدرون مجموعتهم في المونديال من دونه.

وعند سؤاله مؤخراً عما إذا كان يجد أن من الصعب مشاهدة المنتخب السويدي في روسيا بعد اعتزاله اللعب الدولي، قال إبراهيموفتيش لشبكة «إي أس بي إن»: في البداية، للحقيقة المباراة الأولى كانت مختلفة لأنني شعرت أن بإمكاني اللعب بشكل أفضل مما لعبوا. وما زلت أشعر بهذا.

ولكن لم يكن هناك أي علامة على افتقاده مع قيام بديله في قيادة الفريق أندرياس جرانكفيست، الذي كان مثالاً يقتدى بتسجل ثاني ركلات الترجيح له في المونديال، ليساعد فريقه في التغلب على المنتخب المكسيكي، ويصبح فرس الرهان الجديد للكرة السويدية، والقادر علي تعويض اعتزال إبرا، الذي تخلى عن منتخب بلاده باعتزال اللعب الدولي، قبل أن يعود للمطالبة بالانضمام للفريق عقب تأهله الصعب للمونديال. وقال جرانكفيست بعد الفوز بثلاثية نظيفة على المنتخب المكسيكي: «يا له من مجهود بذلناه. لا يهم كثيراً من سنواجهه الآن. أعتقد أن الجميع قلق بعض الشيء». وحافظ المدافع على تركيزه من أجل ركلة الجزاء الحاسمة تاركاً لودفيج أوجوستينسون الظهير الأيسر الشاب ومسجل الهدف الأول في رهبة من قائده.

وقال أوجوستينسون: «الطريقة التي نفذ بها جرانكفيست ركلة الجزاء تلخصه. كانت مباراة حاسمة بكأس العالم ولكنه تقدم ونفذ التسديدة بالطريقة التي نفذها».

وأضاف: «لهذا السبب هو قائدنا. فهو قادر على فعل هذه الأشياء لنا. إنه مهم لغاية للفريق».

كان أوجوستينسون متفائلاً بالقدر نفسه حول منافسه المحتمل في المستقبل. وابتسم عند سؤاله عمن يفضل مواجهته، قبل أن يعرف أنه المنتخب السويسري وليس البرازيلي. وقال: «لم يكن لدينا وقت للتفكير في هذا الأمر. لم نكن نتوقع فعلياً أننا سنتصدر المجموعة برغم اعتقادنا بإمكانية تأهلنا». وبالكاد كان بإمكانه الحديث في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة. وقال الظهير الأيسر لفريق فيردر بريمن الألماني عقب تسجيله هدفه الأول لمنتخب بلاده في أكبر مباراة بمسيرته حتى الآن: «أعتذر، أنا فظ للغاية».

وأضاف: «لطالما حلمت بهذا، والشيء الغريب هو وجود شعور راودني بأنني سأسجل في هذا المونديال. ولكن فوق كل هذا، فخور للفريق. لقد التزمنا بخطة اللعب بنسبة 100 %، وبالفعل نستحق التأهل». وأضاف: «نعمل بكد لبعضنا بعضاً، وليس فقط من أجل الـ11 لاعباً الموجودين بالملعب. كل لاعب يجلس على مقاعد البدلاء جاهز للقيام بالجزء الخاص به. نعلم أن من الصعب للغاية أن نتلقى أهدافاً». وانتقد خوان كارلوس أوسوريو، مدرب المنتخب المكسيكي، طريقة لعب المنتخب السويدي، حيث قال: «لا اتفق مع الطريقة التي يلعب بها المنتخب السويدي، ولكنني احترمها». وأضاف: «لا يجلبون الكرة من الخلف لكنهم يشتركون بشكل جيد طريقة اللعب. لا أعتقد أنها كرة قدم مميزة ولكنها تعمل. أنا معجب بالمجهود الجماعي. ربما لا يوجد الكثير يستمتع بمشاهدة المنتخب السويدي ولكن لا يوجد أي شخص للحقيقة يتمنى مواجهتهم».