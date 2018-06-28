«سويسرا 64» تكتب التاريخ

نيجني نوفجورود (د ب أ)
كانت ليلة غريبة بالنسبة للجماهير السويسرية في طريقهم في طقس بارد إلى استاد نيجني نوفجورود على ضفاف نهر الفولجا. قبل المباراة الأخيرة للفريق في المجموعة الخامسة من مونديال روسيا أمام كوستاريكا، كانت الجماهير تدرك أن نقطة التعادل ستكون كافية للعبور إلى دور الـ 16، لكن الجماهير طمعت في الفوز من أجل إنهاء المشوار في صدارة المجموعة. في النهاية، كان من الممكن أن يتأهل الفريق حتى لو خسر، مع خسارة صربيا أمام البرازيل صفر/ 2.
في بقية أرجاء الملعب كانت القصة مختلفة، فبرغم خروج منتخب كوستاريكا من كأس العالم، كانت جماهير الفريق في حالة من الاحتفال، بعد أن سجل الفريق أول هدفين له في كأس العالم.
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وقال بيتكوفيتش: لقد اعتدنا كتابة التاريخ مؤخراً، ولكن طموحنا التالي هو منافسنا التالي.
ودافع بيتكوفيتش عن إشراكه للقائد ستيفان ليشتستاينر والمدافع فابينا شاير، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية، غيابهما عن مباراة السويد.