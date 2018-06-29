تيتي: الترشح للقب أمر لا يخصنا

موسكو (د ب أ)

رفض المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، اعتبار فريقه المرشح الأوفر حظاً في الفوز ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا عقب خروج المنتخب الألماني من المنافسات.

وقال تيتي عقب فوز البرازيل 2/‏‏‏ صفر على صربيا وتأهلها إلى دور الـ16، حيث تواجه المنتخب المكسيكي: لا نعتمد على التوقعات ولكن نعتمد على الحقيقة.

وأضاف: هذه الحقيقة تقول إن هناك فريقاً يتمتع بعقلية تتيح له تحمل الضغوط وتحقيق التوازن.

وتحدث تيتي عن ترشيحات الصحفيين والمحللين للمنتخب البرازيلي للفوز بكأس العالم، حيث قال: إنه أمر يخصكم، ويخص بيوت المراهنات ولكن لا يخصنا نحن.

وقدمت البرازيل بقياد نيمار وفليبي كوتينيو كرة قدم جميلة أمام صربيا، واحتلت صدارة المجموعة الخامسة، بعد أن حققت الفوز في مباراتين، وتعادلت في مباراة أخرى.

وحال سقوط منتخب «المانشافت» أمام كوريا الجنوبية أمس بهدفين نظيفين وخروجها من المونديال، دون التقاء المنتخبين البرازيلي والألماني في مواجهة نارية في دور الـ 16، وذلك بعد مرور أربع سنوات على مباراتهما في قبل نهائي مونديال 2014 عندما حقق المنتخب الأوروبي فوزاً ساحقاً بنتيجة 7/‏‏‏ 1.