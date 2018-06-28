المونديال يرفع شعار: «ابحث عن تذكرة»

موسكو (الاتحاد)

حتى قبل انتهاء فعاليات الدور الأول للمونديال الروسي، والتي اختتمت مساء أمس، بدأ «مولد» البحث عن تذكرة لحضور مباريات المونديال في ظل المبيعات العالية للتذاكر في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم.

كان عدد من المشجعين البرازيليين توجهوا إلى استاد «اتكريتي» في العاصمة الروسية موسكو لمتابعة المباراة بين المنتخبين البرازيلي والصربي، والتي حسمت لصالح السامبا البرازيلية 2/‏صفر والتأهل للدور الثاني، وحاول المشجعون البحث عن تذاكر لحضور المباراة، لكنهم فوجئوا بنفاد التذاكر، مما دفع بعضهم إلى رفع لافتات كتبوا عليها نريد شراء تذاكر لحضور المباراة.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مشجعو البرازيل لهذا الموقف، حيث تكرر المشهد قبل كوستاريكا أيضا على استاد «كريستوفسكي» بمدينة سان بطرسبرج.. ويتمتع المنتخب البرازيلي بإقبال كبير على مبارياته، خاصة مع إعجاب المشجعين الروس بالفريق وتشجيعهم له بحرارة بالغة.