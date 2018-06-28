«قمة سوتشي» أكبر من رونالدو وسواريز

موسكو (أ ف ب)

ستكون الأنظار شاخصة غداً إلى اللقاء المرتقب بين نجمي البرتغال كريستيانو رونالدو والأوروجوياني لويس سواريز في ثمن نهائي كأس العالم، إلا أن هذه المباراة ستكون أكثر من مواجهة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، بحسب ما أكد زميل الأول المدافع برونو ألفيش. وأنهت البرتغال الدور الأول كوصيفة للمجموعة الثانية خلف إسبانيا، بينما تصدرت الأوروجواي المجموعة الأولى أمام روسيا المضيفة. ويلتقي المنتخبان غداً في أول أيام منافسات الدور ثمن النهائي في سوتشي.

وبعدما اكتفى بثلاثة أهداف في مشاركاته الثلاث السابقة في كأس العالم، وجد رونالدو طريقه إلى الشباك 4 مرات في النسخة الحالية، بينما سجل سواريز هدفين أمام السعودية «1-صفر» وروسيا «3-صفر».

لكن بالنسبة لمدافع رينجرز الإسكتلندي برونو ألفيش: لا أعتقد بأنها ستكون مواجهة بين سواريز ورونالدو، هي مباراة بين فريقين، البرتغال والأوروجواي، وسنفعل كل ما باستطاعتنا للفوز.

وأفلت المنتخب البرتغالي، الساعي إلى الفوز باللقب العالمي الأول وإضافته إلى تتويجه عام 2016 بكأس أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه، من ضربة قاسية في الدقائق الأخيرة من مباراته أمام إيران (1-1)، إذ كان في الإمكان أن يخسر رونالدو بالبطاقة الحمراء بسبب ضربه لاعباً منافساً بالكوع، إلا أن الحكم اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.