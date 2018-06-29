5 قتلى بإطلاق نار داخل صحيفة في ماريلاند الأميركية

وكالات

سقط خمسة قتلى على الأقل والعديد من الجرحى إثر إطلاق نار الخميس في صحيفة بمدينة أنابوليس عاصمة ولاية ميرلاند، بحسب ما أعلن مسؤول محلي دون تقديم توضيحات.

وقال قائد الشرطة رون باتمان، في اتصال هاتفي أجرته معه قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الإخبارية، إن الحادث وقع في محيط صحيفة "كابيتال جازيت".

وكتب صحفى يعمل في الصحيفة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "شخصا واحدا أطلق النار على عدد من الأشخاص فى مكتبي، وبعضهم لقي حتفه".

وقالت الشرطة المحلية على "تويتر" إنه تم إجلاء مبنى الصحيفة ويتم تمشيطه في رد فعل على وضع إطلاق نار نشط.

وتحدثت شرطة منطقة "آن ارونديل" في ميريلاند عبر "تويتر" عن وجود "مطلق نار" في مبنى الصحيفة، لافتة إلى أنه "تم إخلاء المبنى والعناصر يواصلون تفتيشه".

وأعلن البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الوضع في أنابوليس.

ومدينة أنابوليس هي عاصمة ولاية ماريلاند الأميركية.