«الشريف» بطل جولف الصيف

دبي (الاتحاد)

فاز الثنائي الذي ضم اللاعب الأسبق للمنتخب إسماعيل الشريف برفقة ابنه هشام، بلقب البطولة السنوية الصيفية للجولف المخصصة لمنافسات الزوجي والتي شارك فيها 66 لاعباً ولاعبة بتنطيم من اتحاد اللعبة أمس الأول، بالتعاون مع نادي ترامب إنترناشيونال للجولف في دبي. واحتاج ثنائي عائلة الشريف إلى تحقيق 42 ضربة للفوز باللقب، بفارق ضربة واحدة عن الثنائي كريستينا ليرتشيدهال، وكريستيان كلينج اللذين اكتفيا بالمركز الثاني.

وتعد البطولة تنشيطية ينظمها الاتحاد سنوياً لأعضائه ومنتسبيه، بهدف زيادة انتشار اللعبة، وتشجيع مزيدٍ من اللاعبين على الانخراط فيها، لتجول البطولة في نسختها الثانية ضمن صيف 2017 كلا من ناديي العين للفروسية والرماية والجولف، بجانب جولة نادي الزوراء اللتين أقيمتا الشهر الماضي، قبل أن تحط في الختام وللمرة الأولى على أرض ملاعب نادي ترامب أنترناشيونال.

وشهدت جولة الختام مشاركة واسعة للاعبي المنتخب، أبرزهم قائده خالد يوسف الذي علق على مشاركته قائلاً : يمثل هذا الحدث محطة مهمة للاعبي المنتخب في الحصول على فرصة جديدة للاستعداد للموسم المحلي الجديد، خصوصاً أن البطولة تزامنت مع درجات حرارة مرتفعة للغاية.

وتوجه يوسف بالشكر لنادي ترامب إنترناشيونال واتحاد اللعبة على إتاحتهما الفرصة لتواجد لاعبي المنتخب الوطني في هذه البطولة ، في حين أشاد خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات، بالمستويات الجيدة التي شهدتها البطولة، مؤكداً أن المشاركة القياسية التي شهدتها الجولات الثلاث ما هي إلا تأكيد على أن اللعبة في المسار الصحيح.