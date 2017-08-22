«المحترفين» تواصل التحضير للسوبر

دبي (الاتحاد)

رفعت لجنة دوري المحترفين من وتيرة تحضيراتها لمباراة كأس سوبر الخليج العربي، التي تجمع فريقي الجزيرة بطل دوري الخليج العربي والوحدة بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2016-2017. وشهدت أروقة اللجنة نشاطاً مكثفاً خلال الأيام الماضية بهدف الترتيب لهذا الحدث الكبير الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة في 15 سبتمبر المقبل.

وعقدت اللجنة اجتماعاً تنسيقياً ترأسه وليد الحوسني المدير التنفيذي بالإنابة للجنة دوري المحترفين، ووضم ممثلين لكل ناد، إضافة إلى فريق عمل لجنة دوري المحترفين، وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي ستقام على استاد 30 يونيو، كما اطلعت على الخطط التنظيمية الخاصة باللقاء. وتوافقت اللجنة على مواعيد وصول الفريقين إلى القاهرة وتاريخ العودة إلى أبوظبي، واستعرضت الترتيبات الخاصة باستضافة طرفي المباراة، حيث تم تحديد الفندق الخاص بكل فريق، إضافة إلى تأمين ملاعب التدريبات.