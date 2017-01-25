«الانضباط» تغرم الـ 7 المسيئين لقضاة الملاعب 450 ألف درهم

معتز الشامي (دبي)

قررت لجنة الانضباط في اجتماعها مساء أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان، تغريم نادي الوحدة 100 ألف درهم بسبب التغريدات المسيئة من أحمد الرميثي رئيس مجلس الإدارة، ضد التحكيم في مباراة فريقه أمام الجزيرة، وبلغ إجمالي العقوبات المالية على الـ7 المحولين من لجنة الحكام إلى الانضباط 450 ألف درهم، حيث قررت اللجنة تغريم علي البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا 50 ألف درهم بسبب تغريدات هاجم بها حكم مباراة فريقه الأخيرة أمام الشارقة.

وقررت اللجنة تغريم جمهور نادي الوحدة 100 ألف درهم بسبب تصرفات الجماهير المسيئة ضد التحكيم في لقاء الجزيرة الأخير، كما فرضت عقوبة 30 ألف درهم على جماهير الجزيرة، وفيما يتعلق بعقوبات بقية الأسماء المحولة من لجنة الحكام، فقد قررت اللجنة معاقبة الروماني كوزمين مدرب الأهلي بغرامة مالية 50 ألف درهم، وتغريم عبد المجيد حسين مشرف فريق الأهلي 50 ألف درهم، بالإضافة لتغريم المكسيكي أجيري مدرب الوحدة 50 ألف درهم، وتغريم المجري جوجاك لاعب الوحدة 30 ألف درهم، وإيقافه مباراتين بخلاف الطرد، وتوجيه إنذار إلى سلطان الغافري لاعب الوحدة وتغريمه 10 آلاف درهم.

وكشف سالم بهيان العامري رئيس لجنة الانضباط أن نادي الجزيرة تقدم بشكوى إلى اللجنة ضد اللاعب بشير سعيد بسبب التصريحات التي أدلى بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قررت اللجنة استدعاء اللاعب، والسماع إلى أقواله حول الشكوى خلال الاجتماع المقبل.

وفيما يتعلق برد اللجنة على قرارات لجنة الاستئناف التي صدرت أمس بحق اللاعب فاندرلي، قال: «نحترم قرار الاستئناف ولا نعلق عليها، وبالنسبة لقرار الانضباط السابق، فإن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لم تحل لنا اللاعب لمعاقبته».

وشدد رئيس لجنة الانضباط على أهمية وضرورة عدم الإساءة للكوادر التحكيمية وإلى أي من أعضاء لجان اتحاد الكرة المختلفة، وختم قائلاً: «نحن نقبل النقد ولا نقبل الإساءة».