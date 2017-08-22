132 انتهاكاً للحريات الإعلامية في النصف الأول من 2017



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 عدن (الاتحاد) وثق تقرير حقوقي صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي 132 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال النصف الأول لعام 2017. بحسب التقرير، أن الانتهاكات تعرض لها إعلاميون ومؤسسات إعلامية، وتنوعت بين حالة قتل وإصابة واختطاف واعتداء وتهديد وقصف مؤسسات إعلامية. وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية تصدرت مرتكبي الانتهاكات، مؤكداً أن الوسط الإعلامي تعرض خلال النصف الأول من عام 2017 لسابقة خطيرة لم تشهد اليمن مثلها، حيث قامت جماعة الحوثي بإصدار حكم بالإعدام بحق الكاتب والصحفي يحيى الجبيحي بسبب آرائه وكتاباته التي تندرج تحت حرية التعبير التي كفلتها لهم القوانين والمواثيق الدولية، فيما يتعرض صحفيين آخرين للتعذيب الشديد حتى فقد البعض منهم سمعة وآخر أصبح مقعداً لا يستطيع الحركة بسبب شدة التعذيب. وأضاف التقرير رصده لـ 941 انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن منذ عام 2015 وحتى يونيو 2017، مؤكداً تعرض الحريات الإعلامية خلال هذه الفترة لممارسات قمعية تنوعت بين قتل وتعذيب واستهداف متعمد وممنهج ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بهدف إسكات الإعلام، وثنيه عن نقل الحقائق للمجتمع.