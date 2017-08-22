محافظ سقطرى يشيد بمستوى خدمات مستشفى «خليفة بن زايد»



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 سقطرى (وام) أشاد أحمد السقطري محافظ أرخبيل سقطرى بمستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى «خليفة بن زايد» إلى أبناء المحافظة اليمنية بدعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن السقطري -خلال زيارته المستشفى الوحيد في الأرخبيل- أنه سيتم رفده بنخبة من الأطباء في مختلف التخصصات والأجهزة والمعدات، وغيرها من الاحتياجات الضرورية، وذلك بتمويل من مؤسسة خليفة الإنسانية. ودعا إلى تكاتف الجهود لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين باعتباره المستشفى الوحيد في الأرخبيل. ويذكر أن دولة الإمارات تنفذ -من خلال مؤسساتها الإنسانية، ومنها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ومؤسسة خليفة الإنسانية العاملة في محافظة سقطرى- العديد من المشاريع التنموية والخدمية الحيوية، والبنية التحتية التي أسهمت في تخفيف الأعباء عن السكان، وشملت بناء المساكن والمرافق الصحية والتعليمية والخدمية الأخرى بجانب شبكات المياه والكهرباء وغيرها.