إصداران عن «رسائل جامعية» لـ «ثقافية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت إدارة الدراسات والنشر بدائرة الثقافة بالشارقة، كتابين جديدين لرسائل جامعية، الأول للدكتورة سعاد راشد أحمد بعنوان «توظيف السرد في الشعر الإماراتي المعاصر» التي ركزت في دراستها على البحث في المنجز الشعري الفصيح القائم على السرد، وحددت هذه الدراسة المرحلة الزمنية للبحث في شعر الإمارات بين (1980 - 2015)، حيث إن هذه الفترة قد شهدت تحولاً في مفهوم الشعر والشعرية ودخول الشعر باب الحداثة، كما شهدت كثافة في الإنتاج الأدبي والفكري، حيث أثرى ذلك الحراك الثقافي، إضافة إلى غزارة المنجز الشعري عند الكثير من الشعراء في الإمارات. واحتوت الدراسة على أربعة فصول، تحدث الفصل الأول عن تجليات السرد في الخطاب الشعري الإماراتي، أما الفصل الثاني، فقد وضح أثر اللغة الشعرية في السرد، وفي الفصل الثالث فقد ناقش أثر الإيقاع في السرد، الفصل الرابع والأخير بحث في أثر الصورة الشعرية في السرد.

الكتاب الثاني لـ «زينب عيسى الياسي» بعنوان «الشعر العربي المعاصر بين جملة الأدب وجملة الثقافة»، وهو أطروحتها للدكتوراه، تضمن الكتاب ثلاثة أبواب، الأول «بين النقد الأدبي والنقد الثقافي» الذي توسع في شرح جدل المتغير النقدي والإبداع وتعاقب الأزمنة وجدل النقد الأدبي والثقافي، الباب الثاني استرسلت الكاتبة في شرح إشكالية الإبداع المغاير وأثره في الجملتين الأدبية والثقافية في الشعر العربي المعاصر من خلال دراسة المراحل الكلاسيكية «الاتباع أو الإحياء»، المرحلة الرومانسية «الكتابة»، ومرحلة الواقعية والمعاصرة «الكتابة بصيغ الواقع المتحول». الباب الثالث تعمق في دراسة روافد المغايرة في الشعر العربي المعاصر وهي «الرافد الاجتماعي والفكري والحضاري»، «الرافد الذاتي»، «الرافد السياسي»، إلى جانب إشكاليات هذه الروافد.

الباب الثالث وضح مستويات التعبير في الشعر العربي المعاصر عبر دراسة نماذج شعرية للجملة بين المعاصرة إلى الحداثة وإشكالية المصطلح والمفهوم، والحداثة وفاعلية السبب والعامل، وأخيراً عرضت الياسي في الكتاب نماذج تطبيقية للرؤية الإسلامية والبحث في الوظيفة والخصائص.