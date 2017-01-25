مراد المصري (دبي)

أعلنت إدارة نادي النصر تقديم طلب لإيقاف تنفيذ عقوبة اللاعب فاندرلي بإيقافه عن اللعب 10 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم من قبل لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، في محاولة لإشراك اللاعب أمام الوصل والمباريات المقبلة بانتظار الحسم النهائي من هيئة التحكيم، وأكدت نيتها المضي في إجراءات المقاضاة كافة لحفظ حقوق النادي واللاعب حتى لو اقتضى الأمر اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ومحكمة التحكيم الدولي «الكاس».

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد مساء أمس في مركز المؤتمرات الصحفية بشركة النصر لكرة القدم، بحضور أحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حميد الطاير رئيس شركة الكرة، إبراهيم الفردان عضو مجلس إدارة النصر، عبد المنعم بن سويدان المستشار القانوني ود. عبيد بوست المستشار القانوني.

ووصف أحمد خوري، ما يحصل في قضية فاندرلي بـ«المسلسل المكسيكي»، وقال «يجب أن يعرف الجميع أن نادي النصر يرأسه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والنادي يحترم القوانين الداخلية والخارجية، ولم نخطُ أي خطوة إلا بالتشاور مع سموه الذي وجه بعدم الاستئناف على العقوبة الآسيوية، وقمنا بالأمر حفظاً للمصلحة العامة والخاصة، وليس خوفاً أو تراجعاً».

وأكد خوري أن هناك خطوات للقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، وقال «كلنا ثقة بقرارات سموه وإدارته للكرة الإماراتية وقيادتها للتطور، ونثق بأن سموه متابع للقضية بشكل شخصي ولديه من الحكمة ما يجعلنا نمضي بقيادته للكرة الإماراتية».