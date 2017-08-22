«ناين إلمز» تمنح «ملتيبليكس» عقداً بـ 240 مليون إسترليني لبناء «أيكون لندن وان»

دبي (الاتحاد)

تمنح «ناين إلمز» العقارية، المملوكة بالكامل لمجموعة «داماك» العالمية، شركة المقاولات العالمية «ملتيبليكس» عقداً بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني لبناء برج «آيكون لندن وان» الفاخر. وقال رئيس مجلس إدارة «داماك العقارية» حسين سجواني «يشكل برج آيكون لندن وان واحداً من أبرز مشروعاتنا العالمية خارج الشرق الأوسط، وعلامة فارقة بالنسبة للعاصمة البريطانية. واستناداً إلى سجلها الحافل بالنجاح وخبرتها الواسعة التي تمتد 50 عاماً في قطاع الإنشاءات، يسرنا اختيار ملتيبليكس كمقاول رئيس للبرج السكني الفاخر، الذي سيكون الأول من نوعه في لندن. ويواصل المشروع جذب اهتمام المستثمرين الذين ينشدون الفرص الاستثمارية المجزية، ويسعون بشكل حثيث للاستثمار في أهم العقارات التي تطورها العلامات التجارية المرموقة ضمن واحدة من أكثر المدن العالمية استقطاباً للزوار».

والبرج السكني الفاخر، الذي سيصبح أحد المعالم الجديدة الفارقة في أفق مدينة لندن، هو المشروع الأول الذي يتم تصميمه في أوروبا بالتعاون مع دار الأزياء الإيطالية المشهورة «فيرساتشي هوم». ويتمتع البرج، الذي يتكون من 50 طابقاً، بواحدة من أفضل المواقع السكنية في العاصمة لندن، كما يحتضن المشروع «حدائق شتوية» خاصة تتيح إطلالات بانورامية ساحرة على المدينة.

من جهته، قال آشلي مولدون الرئيس التنفيذي لشركة «ملتيبليكس»: «نحن مسرورون للغاية باختيارنا لتنفيذ وتسليم مشروع آيكون لندن ون، ونتطلع قدماً لبناء شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع شركة داماك العقارية. وتتمتع ملتيبليكس بسجل حافل فيما يتعلق بتسليم المشاريع في موعدها المقرر وضمن الميزانية المحددة وفق أرقى معايير الجودة. ولا شك في أن هذا المشروع سيتيح لنا القدرة على إثبات قدراتنا وإمكاناتنا الحقيقية».

ويقع المشروع، الذي سيوفر 450 شقة جديدة، ضمن المنطقة الأولى (Zone 1) لضاحية «ناين إلمز» على الضفة الجنوبية لنهر التايمز. ويشكل جزءاً من مخطط تحديث مدينة لندن الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات جنيه إسترليني، ويتضمن إعادة تطوير محطة باتريشيا للطاقة، وموقع السفارة الأميركية الجديدة.

وصمم البرج، الذي يحمل أيضاً بصمة علامة «فيرساتشي»، شركة «كوهن بيدرسون فوكس وشركاه»، حيث تقدر قيمته بنحو 645 مليون يورو. ومن المقرر استكمال العمليات الإنشائية للبرج بحلول 2020، وقد تم بيع 45% من وحداته حتى الآن.

وعلاوة على الشقق السكنية الفاخرة، سيضم برج «آيكون لندن وان» 4 طوابق من المساحات المكتبية، وجسراً معلقاً بين المبنيين الجنوبي والشمالي، وحديقة واسعة على السطح في الطابق الـ 24. وتشتمل المرافق السكنية الأخرى للبرج على منطقة مخصصة للعب الأطفال، وبركة سباحة داخلية واسعة، وحوض جاكوزي، ونادٍ للياقة البدنية بأحدث التجهيزات، وردهة خاصة بالمقيمين، إلى جانب توفير خدمات الضيافة و9924 قدماً مربعة من الحدائق العامة.