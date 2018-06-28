سميثيز من كوينز إلى كارديف

لندن (رويترز)

أعلن كارديف سيتي الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الحارس اليكس سميثيز من كوينز بارك رينجرز بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وشارك سميثيز، الذي بدأ مشواره الاحترافي مع هدرسفيلد تاون، في 275 مباراة بجميع المسابقات مع النادي القادم من يوركشير قبل انتقاله إلى كوينز بارك رينجرز في أغسطس 2015.

وقال نيل وارنوك مدرب كارديف لموقع النادي على الانترنت: إنه لاعب يدرك أن عليه القتال من أجل مكانه في الفريق.

وأضاف: نيل إثيريدج قدم موسماً رائعاً في 2017 - ‬2018 وتحسن مستواه بمرور الوقت، من الرائع بالنسبة لنا وجود هذه المنافسة الصحية.

وشارك الحارس البالغ من العمر 28 عاما في 43 مباراة في الدوري مع كوينز بارك رينجرز الموسم الماضي.