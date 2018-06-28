الظنحاني مدرباً لصالات كلباء

كلباء (الاتحاد)

تعاقد نادي اتحاد كلباء لكرة قدم الصالات مع المدرب محمد سعيد عبيد الظنحاني، وذلك لقيادة فريق كرة قدم الصالات في الموسم الجديد. وكان الظنحاني مساعداً لمدرب صالات نادي خورفكان الموسم الماضي وهو يعمل مساعداً لمدرب منتخب الشباب لكرة قدم الصالات، ويأمل الجميع في تقديم موسم مغاير لفريق الصالات بنادي اتحاد كلباء في الموسم المقبل خلاف ما قدمه الموسم السابق.

وأكد سيف سلطان المحرزي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء أن الإدارة لم تقم بإبرام أي عقد مع أي لاعب لأن الأولوية كانت لاختيار مدرب للفريق، ومن ثم فتح ملف التعاقدات بالاتفاق مع المدرب الذي سيشرف على عملية الإحلال والإبدال في هذا الملف، موضحاً بأن بداية تجمع اللاعبين والإعداد ستكون أول أغسطس المقبل لخوض منافسات الكأس منتصف سبتمبر المقبل.