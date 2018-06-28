الوصل يدشن تحضيرات الموسم الجديد

معتصم عبد الله (دبي)

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل أولى تحضيرات أندية دوري الخليج العربي للموسم الجديد، من خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق مساء أمس الأول في زعبيل.

ومن المنتظر أن ينضم للفريق خلال التجمع الحالي، قبل السفر إلى ألمانيا، الثلاثي البرازيلي كايو، ليما، ورونالدو، علاوة على انضمام الدولي خميس إسماعيل المنتقل من صفوف شباب الأهلي- دبي.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة يوسف أحمد الوافد الجديد من صفوف العين، علاوة على الثنائي العماني عبد الله خميس المقيد في صفوف الفريق الأول في فئة أبناء المقيمين، وناصر محمود المقيد في فئة أبناء المواطنات، بجانب تصعيد الحارس مبارك طارق مطر.

وغاب عن الحصة ثنائي المنتخب الأول علي سالمين وسالم العزيزي، ولاعبو منتخب الشباب سالم العزيزي، سهيل المطوع، علي صالح، فارس خليل، بجانب الحارس سلطان المنذري الملتحق بدوره بمعسكر إعداد الأبيض الأولمبي، بجانب حسن محمد الذي يوالي رحلة الاستشفاء من الإصابة.