  • الجمعة 15 شوال 1439هـ - 29 يونيو 2018م

المدرب يطرح على اللاعبين ملامح برنامج الإعداد

الوصل يدشن تحضيرات الموسم الجديد
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تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

معتصم عبد الله (دبي)

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل أولى تحضيرات أندية دوري الخليج العربي للموسم الجديد، من خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق مساء أمس الأول في زعبيل.

ومن المنتظر أن ينضم للفريق خلال التجمع الحالي، قبل السفر إلى ألمانيا، الثلاثي البرازيلي كايو، ليما، ورونالدو، علاوة على انضمام الدولي خميس إسماعيل المنتقل من صفوف شباب الأهلي- دبي.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة يوسف أحمد الوافد الجديد من صفوف العين، علاوة على الثنائي العماني عبد الله خميس المقيد في صفوف الفريق الأول في فئة أبناء المقيمين، وناصر محمود المقيد في فئة أبناء المواطنات، بجانب تصعيد الحارس مبارك طارق مطر.

وغاب عن الحصة ثنائي المنتخب الأول علي سالمين وسالم العزيزي، ولاعبو منتخب الشباب سالم العزيزي، سهيل المطوع، علي صالح، فارس خليل، بجانب الحارس سلطان المنذري الملتحق بدوره بمعسكر إعداد الأبيض الأولمبي، بجانب حسن محمد الذي يوالي رحلة الاستشفاء من الإصابة.

وشهدت الحصة اللقاء الأول للأرجنتيني جوستافو كونتيروس المدرب الجديد للإمبراطور وجهازه الفني المعاون والذي حرص على تحية اللاعبين قبل انطلاقة الجزء الأول من التدريب في صالة الجيمانيزوم، وإلقاء محاضرة قصيرة على اللاعبين حول ملامح فترة الإعداد المقبلة، بحضور حميد يوسف عضو مجلس إدارة الشركة، مشرف الفريق. ... المزيد
     
 

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