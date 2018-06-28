إعادة تشكيل «تنفيذية» كرة قدم الصالات

الشارقة (الاتحاد)

أصدر مجلس الشارقة الرياضي قرارا إداريا بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة حارس منتخبنا السابق محسن مصبح فرج في سبيل رفع رياضة كرة قدم الصالات والوصول بها نحو الأهداف والغايات المنشودة.

وضمن التشكيل كلا من خميس حسن الشامسي ممثلا لاتحاد كرة القدم، وعبد الله محمد الشحي، وسعيد علي العاجل، وعدنان محمد الحمادي، وشهاب أحمد العوضي، وحارب محمد الرميثي.

وجاء التشكيل بعد قرار المجلس مؤخرا بتكليف محسن مصبح برئاسة اللجنة ورفع الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة.

من جانبه، أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي دعم المجلس لجميع الجهود المنصبة اتجاه كرة قدم الصالات مطالبا الأعضاء بالتعاون وبذل أقصى الجهود من أجل مواصلة مشوار النجاح الكبير الذي حققه المجلس بالتعاون مع اتحاد الكرة في قيادة دفة اللعبة التي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.