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برئاسة محسن مصبح

إعادة تشكيل «تنفيذية» كرة قدم الصالات
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تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

الشارقة (الاتحاد)

أصدر مجلس الشارقة الرياضي قرارا إداريا بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة حارس منتخبنا السابق محسن مصبح فرج في سبيل رفع رياضة كرة قدم الصالات والوصول بها نحو الأهداف والغايات المنشودة.

وضمن التشكيل كلا من خميس حسن الشامسي ممثلا لاتحاد كرة القدم، وعبد الله محمد الشحي، وسعيد علي العاجل، وعدنان محمد الحمادي، وشهاب أحمد العوضي، وحارب محمد الرميثي.

وجاء التشكيل بعد قرار المجلس مؤخرا بتكليف محسن مصبح برئاسة اللجنة ورفع الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة.

من جانبه، أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي دعم المجلس لجميع الجهود المنصبة اتجاه كرة قدم الصالات مطالبا الأعضاء بالتعاون وبذل أقصى الجهود من أجل مواصلة مشوار النجاح الكبير الذي حققه المجلس بالتعاون مع اتحاد الكرة في قيادة دفة اللعبة التي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وقال: المجلس حريص على تهيئة الأجواء وتوفير الدعم اللازم سعيا إلى أفضل مستويات لكرة القدم بشكل عام وكرة قدم الصالات بشكل خاص سواء على المستويات الداخلية أو المستويات الخارجية وترجمة كل الجهود التي تبذل في هذا الصدد خاصة أن كرة قدم الصالات تحظى بمتابعة كبيرة وهنالك بصمات واضحة نحو تطويرها في كل موسم. ... المزيد
     
 

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