«دبي المالي العالمي» يستهدف مليار دولار استثمارات في التكنولوجيا المالية

حسام عبدالنبي (دبي)

يستهدف مركز دبي المالي العالمي خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع التكنولوجيا المالية بقيمة مليار دولار خلال السنوات الـ5 إلى الـ7 القادمة، حسب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، الذي أوضح أن المركز يسعى إلى سد فجوة اجتذاب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 1% فقط من الاستثمارات بقطاع التكنولوجيا المالية العالمي، التي تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار منذ عام 2010، بإنشاء أول مسرّع للتكنولوجيا المالية في المنطقة «فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي.

وأكد أميري، في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش إعلان «فينتك هايف» انطلاق الدورة الأولى من البرنامج بمشاركة 11 مرشحاً نهائياً، وأن «فينتك هايف» سيربط تكنولوجيا الخدمات المالية الحديثة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيوفر منصة تجمع شركات الخدمات المالية والتكنولوجية تحت سقف واحد، إلى جانب تحسين تجربة العملاء وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مشيراً إلى أن سلطة مركز دبي المالي العالمي وقعت أكثر من 100 مذكرة تفاهم مع مراكز مالية أخرى في العالم، ما سيوجد حلقة وصل لنقل المعلومات والمعرفة التي تفيد نمو قطاع معين في الصناعة.

من جهته، قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن الشركات المشاركة في «فينتك هايف» ستستفيد من «رخصة اختبار الابتكار» لشركات التكنولوجيا المالية التي تم إطلاقها في دبي لتمكين شركات التكنولوجيا المالية من تطوير واختبار مفاهيم مبتكرة من داخل مركز دبي المالي العالمي دون أن تخضع لكل المتطلبات التنظيمية التي تنطبق على الشركات الخاضعة لرقابة السلطة، إضافة إلى إعفاء رواد الأعمال في التكنولوجيا المالية «فينتك» من رسوم الترخيص والرقابة ورسوم أخرى، لتشجيعهم على بدء أعمالهم انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي تحديداً، وأكد أن السلطة شكلت فريقاً مختصاً لمساعدة الشركات الجديدة، مع الحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية في منح التراخيص.

وشدد العوضي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على حرص سلطة دبي للخدمات المالية، على تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بعملها سواء في إصدار التراخيص أو مراقبة الشركات المرخصة. وأشار إلى أن السلطة تتابع دائما أحدث التشريعات في المراكز المالية العالمية، لضمان أن تظل دبي مركزاً لاستقطاب الشركات العالمية.