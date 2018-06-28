محمد بن ثعلوب يطمئن على استعدادات منتخب الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

أطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على سير إعداد المنتخب الأول للجودو في معسكره الذي يقيمه حالياً في بلغاريا قبل التوجه الأسبوع المقبل إلى إسبانيا في ختام فترة الإعداد الخارجي، التي بدأت في اليابان وتواصلت في رومانيا لمزيد من التجهيز البدني، قبل الانخراط في معسكر بلغاريا بجانب العديد من المنتخبات الأوروبية.

واطلع محمد بن ثعلوب خلال اتصاله بناصر التميمي أمين عام الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو على سير استعداد المنتخب الذي يضم الثلاثي توما وفيكتور وايفان، للمشاركة في بطولة الجراند بري للجودو التي تقام في كرواتيا من 27 إلى 29 يوليو المقبل بمشاركة 57 دولة.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي البعثة على ضرورة الاستفادة من فترة الإعداد بشكل جيد لينعكس ذلك على المشاركة في البطولتين القادمتين قبل بطولة أبوظبي 2018، والتي تكتسب أهمية خاصة لدى الاتحاد.

وتعقب تلك المشاركة الاستعداد للمشاركة في بطولة الجراند يري الثانية التي تقام في العاصمة المجرية بودابست من 11 إلى 13 أغسطس، والتي تشهد مشاركة 40 دولة، والتي تصب في إطار استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الآسيوية 2018 التي يركز عليها الاتحاد بشكل خاص، قبل استضافة بطولة الجراند سلام الكبرى من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل، والتي بدأ لها التسجيل لها حيث تتقدم الدول حتى الآن منتخبات الدنمارك، البرتغال، صربيا، فنزويلا، وكازاخستان وسيظل باب التسجيل مفتوحاً حتى أول أكتوبر المقبل حسب لائحة الاتحاد الدولي حيث يتوقع مشاركة أكثر من 50 دولة.