  • الأربعاء 27 ربيع الآخر 1438هـ - 25 يناير 2017م

«الرياضات الجوية» يشكل لجنة لإعداد النظام الأساسي

الإمارات تستضيف مونديال القفز بالتزحلق على الماء
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرياضات الجوية عن استضافة بطولة العالم للقفز بالتزحلق على الماء والتي تحتضنها الامارات في ديسمبر 2017، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بمفره بمنطقة مرغم وحضره نصر حموده النيادي رئيس الاتحاد ويوسف الحمادي النائب الاول ومحمد يوسف النائب الثاني رئيس لجنة المظلات وسالم أكرم الأمين العام والأعضاء ماجد عبد الرحمن وخالد العارف وسيف السويدي.

وتوجه الاتحاد بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل واللامحدود للرياضة والرياضيين عامة والرياضات الجوية خاصة،

كما وجه الاتحاد الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على دعمه المستمر للرياضات الجوية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة يوسف الحمادي لإعداد النظام الأساسي بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والقوانين والنظم المحلية والأمن والسلامة على أن تستعين بتقارير رؤساء اللجان.

وقام المجلس بتسمية اللجان الأساسية المنبثقة عنه وهي المظلات والباراموتور والبالون والريموت كونترول والطيران الاستعراضي. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا