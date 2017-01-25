الإمارات تستضيف مونديال القفز بالتزحلق على الماء

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرياضات الجوية عن استضافة بطولة العالم للقفز بالتزحلق على الماء والتي تحتضنها الامارات في ديسمبر 2017، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بمفره بمنطقة مرغم وحضره نصر حموده النيادي رئيس الاتحاد ويوسف الحمادي النائب الاول ومحمد يوسف النائب الثاني رئيس لجنة المظلات وسالم أكرم الأمين العام والأعضاء ماجد عبد الرحمن وخالد العارف وسيف السويدي.

وتوجه الاتحاد بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل واللامحدود للرياضة والرياضيين عامة والرياضات الجوية خاصة،

كما وجه الاتحاد الشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على دعمه المستمر للرياضات الجوية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة يوسف الحمادي لإعداد النظام الأساسي بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والقوانين والنظم المحلية والأمن والسلامة على أن تستعين بتقارير رؤساء اللجان.