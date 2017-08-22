16.5 مليار درهم تمويلات من البنوك لقطاع العقارات في 6 أشهر

أبوظبي(وام)
بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها البنوك إلى قطاع العقارات والإنشاءات في الإمارات 16.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 6.2% مقارنة مع نهاية 2016، وبذلك ارتفع إجمالي رصيد الائتمان للقطاع الى 281.2 مليار درهم في يونيو الماضي.
وحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، فإن الائتمان المقدم لقطاع العقارات والإنشاءات شكل 19.3% تقريبا من إجمالي الائتمان المقدم لجميع قطاعات الأعمال داخل الدولة والتي بلغ إجمالي رصيدها نحو 1.45 تريليون درهم في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام 2017.
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وكانت حركة الائتمان شهدت نمواً كبيراً في الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين، وبلغت قيمته في الربع الأول من العام نحو 2.3 مليار درهم، ثم قفز في الربع الثاني بمقدار 14.2 مليار درهم طبقاً لما تضمنته الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي.
وتشير التقديرات الأولية الى أن قيمة المشاريع العقارية التي جرى الإعلان عنها منذ بداية العام الجاري تتجاوز 30 مليار درهم، ومن ضمنها المشاريع الخدمية والتنموية والمجتمعية التي تنفذ في مختلف إمارات الدولة.