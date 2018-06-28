انخفاض العملة المجرية لأدنى مستوى لها أمام اليورو

بودابست (د ب ا)

قالت وكالة الأنباء المجرية، أمس : «إن عملة الفورنت المجرية تراجعت لمستوى قياسي لتسجل 327.71 أمام اليورو، ليكون ذلك أكبر تراجع منذ يناير 2015، عندما رفعت سويسرا الغطاء على سعر صرف الفرنك أمام اليورو».

وقد تراجعت العملة المجرية بنسبة 6% منذ بداية العام، في ظل إبقاء البنك المركزي على معدلات الفائدة منخفضة.

وأشار البنك المركزي إلى أن معدلات الفائدة سوف تستمر منخفضة خلال هذا العام، والعام المقبل.

ويشار إلى أن المجر التي تعتمد على الصادرات تستفيد من ضعف عملتها، حيث إنها تجعل بضاعتها أقل سعراً في السوق العالمي.

ومن ناحية أخرى، فإن ضعف العملة يعمل على رفع أسعار الواردات وتكاليف السائحين.