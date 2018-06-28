الذهب يواصل التراجع مع صعود الدولار

بنجالورو (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من ستة أشهر أمس، في الوقت الذي قبع فيه الدولار قرب أعلى مستوى خلال عام، في ظل تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، انخفضت أسعار الذهب 0.2 بالمئة إلى 1249.71 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن النفيس أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 1248.25 دولار للأوقية.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.4 بالمئة إلى 1251.20 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 95.342، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي عند 95.531. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب، المقوم بالعملة الأميركية، على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.08 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة، لامست الفضة أدنى مستوى منذ منتصف ديسمبر عند 15.94 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 949.25 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين بنحو واحد بالمئة إلى 847.50 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، هبط المعدن إلى 845.50 دولار للأوقية مسجلاً أدنى مستوى منذ أواخر يناير 2016.