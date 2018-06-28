«دريك آند سكل» تؤكد عدم وجود معلومات تؤثر على حركة السهم

دبي (الاتحاد)

أعادت شركة «دريك آند سكل» إنترناشيونال تأكيد عدم وجود معلومات مادية تؤثر على حركة التداول الأخيرة على السهم، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في البيان، إن حجم التداولات الكبيرة على أسهم الشركة في الأيام القليلة الماضية لا تتعلق بأحداث جوهرية للشركة، وإنما هي نتيجة عمليات بيع هامش، نتيجة قيام أحد المؤسسات المالية ببيع أسهم بعض المستثمرين في الشركة بموجب شروط اتفاقية تمويل بين المستثمرين والمؤسسات المالية، وفقًا لاتفاقيات سابقة مبرمة بين الطرفين.

وقالت الشركة، إنها أتمت إجراءات التحقيق في ممارسات الإدارة السابقة وتم تحويل جميع الملفات المتعلقة بالتحقيق إلى الجهات المختصة في دولة الإمارات.

وأضافت أن مخالفات الإدارة السابقة هي حاليًا قيد النظر والتحقيق، وسيتم الإعلان عن قيمة المطالبات من الإدارة السابقة في المستقبل القريب.

وأشارت «دريك آند سكل» إنترناشيونال أنه لا يوجد انكشاف على شركة أبراج، مؤكدة استمرار الأعمال في المشاريع الحالية وقدرتها على الفوز بمشاريع جديدة في قطاعي المقاولات العامة والأعمال الميكانيكية الكهربائية والصحية ضمن الأسواق الإقليمية الرئيسة.