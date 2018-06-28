«فلاي دبي» تدشن أول رحلة بين دبي وصقلية



تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018 دبي (الاتحاد) بدأت فلاي دبي رحلاتها المنتظمة بين دبي وكاتانيا، لتدشن بذلك أولى رحلات الطيران بين دبي وجزيرة صقلية الايطالية. وقال ليبوريو ستيلينو، سفير إيطاليا في الإمارات: «إن إطلاق فلاي دبي خطاً مباشراً إلى كاتانيا سيمكن، بطريقة فعالة، من ربط جنوب إيطاليا مباشرة بشبكة دبي الجوية الواسعة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الشراكة الشاملة مع الإمارات العربية المتحدة. إن هذا التطور الإيجابي في تعزيز حركة النقل سيصبح أداة مفيدة للغاية لكلا البلدين، وهو نهج ناجح للجانبين، سيخلق فرصاً عديدة، ويقوي قطاع السياحة والتجارة».