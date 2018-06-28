عمليات شراء تدعم صعود الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة نهاية الأسبوع، في تغيير مسارها السلبي والإغلاق بالمنطقة الخضراء بعد 4 جلسات حمراء، بفعل دخول قوى شرائية جديدة قادتها المؤسسات والمحافظ الأجنبية طالت عدداً من الأسهم القيادية بعدما وصلت أسعارها لمستويات مغرية للشراء، لتبدد الآثار الناجمة عن حالة التردد والقلق التي سادت أوساط المستثمرين طيلة جلسات الأسبوع، على خلفية مدى انكشاف الشركات المدرجة على شركة «أبراج».

وأكدت شركة «إشراق العقارية» في بيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها وشركاتها التابعة ليس لديها أي استثمارات في مجموعة «أبراج»، بما في ذلك أبراج القابضة، أبراج لإدارة الاستثمار المحدود والشركات التابعة، أو أي من المشاريع أو الصناديق التابعة لها، وهو ما قاد الأسهم للارتفاع بنسبة بلغت 7.14% مع نهاية جلسة تعاملات أمس.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 441.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 400 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5165 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 65 شركة مدرجة، ارتفع منها 34 سهماً، فيما تراجعت أسعار 27 سهماً، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بلغت نسبته 0.34%، ليغلق عند مستوى 4560 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 43.1 مليون سهم، بقيمة بلغت 84.7 مليون درهم، من خلال تنفيذ 889 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 11 سهماً، وظلت أسعار سهمين على ثبات عند الإغلاق السابق.