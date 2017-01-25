  • الأربعاء 27 ربيع الآخر 1438هـ - 25 يناير 2017م

الأندية تطالب بحل جذري

«لوائح الطائرة» بين مطرقة «التحديث» وسندان «التأجيل»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 25 يناير 2017

أسامة أحمد (الشارقة)

طالب عدد من مسؤولي الأندية بتحديث لوائح الطائرة، خصوصاً أنها أبرز التحديات التي تواجه اتحاد اللعبة في دورة 2016 - 2020، متطلعين أن يبدأ الاتحاد في وضع صياغة للعديد من اللوائح، ولا مجال للتأجيل نظراً لأهمية التحديث من أجل مواكبة المستجدات التي تحدث في اللعبة على جميع الصعد.

وأوضح عبدالله زويد، مدير الفريق الأول بنادي العين، أن اتحاد اللعبة في نهاية الموسم الماضي، أكد أن مسودة اللائحة الجديدة سيتم تعميمها على الأندية من أجل إبداء الرأي، ولكن حتى الآن نحن في الانتظار.

وقال «الأندية تطالب الاتحاد الجديد بتحديث اللوائح وتثبيتها، فإذا كان هنالك أي تغيير، لا بد من الرجوع إلى الجمعية العمومية، من أجل تحقيق المراد الذي يكون له انعكاساته الإيجابية على اللعبة».

وأشار إلى أن الاتحاد خاطب الأندية بأن يكون مساعد المواطن ضمن الجهاز الفني، وعاد وقال يتم الاستثناء في هذا الموسم على أن يتم التطبيق في الموسم الجديد، حيث يجب على الاتحاد تثبيت اللوائح.

وأضاف «من اللوائح أيضاً، أن يشارك لاعب الناشئين مع الفريق الأول في حال أنه ضمن منتخب الناشئين، ولكن حالياً المنتخب لم يتم تكوينه منذ فترة طويلة، وهنالك بعض اللاعبين تم تصعيدهم إلى مرحلة الشباب، وظهور لاعبين جدد في مرحلة الناشئين، والمتضرر لاعب الناشئين المتميز في فئة الناشئين، لأنه في الوقت الحالي ليس هنالك منتخب». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا