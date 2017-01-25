«لوائح الطائرة» بين مطرقة «التحديث» وسندان «التأجيل»

أسامة أحمد (الشارقة)

طالب عدد من مسؤولي الأندية بتحديث لوائح الطائرة، خصوصاً أنها أبرز التحديات التي تواجه اتحاد اللعبة في دورة 2016 - 2020، متطلعين أن يبدأ الاتحاد في وضع صياغة للعديد من اللوائح، ولا مجال للتأجيل نظراً لأهمية التحديث من أجل مواكبة المستجدات التي تحدث في اللعبة على جميع الصعد.

وأوضح عبدالله زويد، مدير الفريق الأول بنادي العين، أن اتحاد اللعبة في نهاية الموسم الماضي، أكد أن مسودة اللائحة الجديدة سيتم تعميمها على الأندية من أجل إبداء الرأي، ولكن حتى الآن نحن في الانتظار.

وقال «الأندية تطالب الاتحاد الجديد بتحديث اللوائح وتثبيتها، فإذا كان هنالك أي تغيير، لا بد من الرجوع إلى الجمعية العمومية، من أجل تحقيق المراد الذي يكون له انعكاساته الإيجابية على اللعبة».

وأشار إلى أن الاتحاد خاطب الأندية بأن يكون مساعد المواطن ضمن الجهاز الفني، وعاد وقال يتم الاستثناء في هذا الموسم على أن يتم التطبيق في الموسم الجديد، حيث يجب على الاتحاد تثبيت اللوائح.