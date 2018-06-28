الإمارات توقع على اتفاقية دولية بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي

ليما(وام)

قام محمد يوسف محمد العوضي، سفير الدولة لدى جمهورية البيرو، ومعالي كارلوس أوليفا نايرا، وزير الاقتصاد والمالية البيروفي، بالتوقيع النهائي على الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف «MLI» لتطبيق المقاييس الخاصة باتفاقيات الضرائب لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

تم التوقيع خلال الاجتماع الخامس لمجموعة الإطار الشامل الخاص بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في العاصمة البيروفية ليما، وذلك بحضور وفد وزارة المالية من الدولة ووفود الدول الأعضاء في المنظمة.