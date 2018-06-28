مطار الشارقة يحصل على المستوى الثالث في برنامج التقليل من الانبعاثات الكربونية

الشارقة (الاتحاد)

حصل مطار الشارقة على المستوى الثالث من شهادة الاعتماد العالمية في برنامج التقليل من الانبعاثات الكربونية، ليصبح بذلك أول مطار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وثالث مطار في منطقة الشرق الأوسط الذي يحصل على هذا المستوى.

وتمّ الإعلان عن هذا الإنجاز خلال اجتماع مجلس المطارات الدولي في اليابان - ناريتا، حيث تمت خلاله الإشادة بإنجازات مطار الشارقة وجهوده في مجال الحد من انبعاثات الكربون ضمن إطار برنامج إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي يمثّل الشهادة الوحيدة المعترف بها فيما يتعلق بإدارة انبعاثات الكربون للمطارات.

وأشاد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، بحصول المطار على شهادة الاعتماد في التقليل من الانبعاثات الكربونية للمطارات‏‭ ‬من ‬مجلس ‬المطارات ‬العالمي (‬المستوى ‬الثالث)‬، ‬مؤكداً ‬أن ‬هذا ‬الاعتماد ‬يوضح ‬مدى ‬التزام ‬المطار ‬بخفض ‬الانبعاثات ‬الكربونية، ‬من ‬خلال ‬تبني ‬العديد ‬من ‬المبادرات ‬والبرامج ‬الخضراء، ‬بما ‬يتماشى ‬مع ‬التزام ‬دولة ‬الإمارات ‬بالتنمية ‬المستدامة ‬وخفض ‬الانبعاثات ‬الكربونية، ‬والتي ‬تندرج ‬ضمن ‬استراتيجية ‬الإمارات ‬للتنمية ‬الخضراء ‬ورؤية ‬2021.

وقال: «ضمن المستوى الثالث للشهادة، نجح مطار الشارقة في التعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإحراز هذا الإنجاز، حيث تعاونت كل من شركات الطيران ووكلاء خدمات المناولة الأرضية ومزودو خدمات الوقود ووكلاء المستلزمات الغذائية، وغيرها من الجهات المعنية، مع خطة المطار الموضوعة للحد من انبعاثات الكربون.